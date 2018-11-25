فيديو.. مصر المقاصة يتعادل مع إنبى 2/2 فى شوط أول مثير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من لقاء مصر المقاصة وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان فى مستهل مباريات الجولة السادسة عشر للدورى. تقدم اودا مارشال مهاجم إنبى لفريقه فى الدقيقة 26، وبعدها بخمس دقائق نجح الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة فى إدراك هدف التعادل. وفى الدقيقة 38 نجح محمد دبش مدافع المقاصة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 2/1 ، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عاد مارشال ليحرز الهدف الثانى له ولإنبى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما. بدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون:- حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم الدفاع : عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط : محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم : جون أنطوى اما إنبى فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:- حارس المرمى : محمود جاد خط الدفاع : رامى صبرى - ابراهيم يحيى - على فوزى - عمرو الحلوانى خط الوسط : محمد اشرف روقه - عماد فتحى - حمدى فتحى - عبد الرحمن عامر . خط الهجوم : أوداه مارشال - محمد بسيونى .

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