شكرا لقرائتكم خبر عن "التسوية والتحكيم" يقضى بعدم الاختصاص ولائيا فى نظر شطب عضوية هانى العتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز التسوية والتحكيم، حكمًا بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة تحت أرقام 55 لسنة 1 ق والدعوى رقم 27 لسنة 1 ق والمقامة من هاني العتال ضد رئيس نادي الزمالك..

وأحيلت الدعوى لدائرة النظر برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب، وعضوية المستشارين محمد رمزي حسن ومحمد أبو النجا، وأمانة سر محمد علاء مصطفى، وتداولت الجلسات وتم صدور الحكم اليوم .

كان هاني العتال قد أقام الدعوى ضد رئيس نادي الزمالك اعتراضًا على قرار شطب عضويته، وصدر الحكم بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى التحكيمية.