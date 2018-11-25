شكرا لقرائتكم خبر عن "التسوية والتحكيم" يقضي بعدم الاختصاص ولائيا فى نظر شطب عضوية مجدي العتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز التسوية والتحكيم حكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة تحت رقم 54 لسنة 1 ق لعام 2017 والمقامة من مجدي العتال ضد رئيس نادي الزمالك. أحيلت الدعوى لدائرة النظر برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب وعضوية المستشارين محمد رمزي حسن ووائل عزالدين يوسف وأمانة سر أحمد فتحي عبدالمنعم تداولت الجلسات وتم صدور الحكم اليوم . كان مجدي العتال قد أقام الدعوى ضد رئيس نادي الزمالك اعتراضا على قرار شطب عضويته صدر الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن "التسوية والتحكيم" يقضي بعدم الاختصاص ولائيا فى نظر شطب عضوية مجدي العتال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .