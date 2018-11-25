شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دبش يتقدم بالهدف الثانى للمقاصة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد دبش، مدافع المقاصة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى إنبى لتصبح النتيجة 2/1 بعدما تقدم إنبى بهدف عن طريق مهاجمه أودا مارشال قبل أن يتعادل أنطوى للفريق الفيومى فى الدقيقة 32 فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر للدورى. بدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم الدفاع: عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط: محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم: جون أنطوى أما إنبى فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمود جاد خط الدفاع: رامى صبرى - إبراهيم يحيى - على فوزى - عمرو الحلوانى خط الوسط: محمد أشرف روقة - عماد فتحى - حمدى فتحى - عبد الرحمن عامر . خط الهجوم: أودا مارشال - محمد بسيونى .

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