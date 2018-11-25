فيديو.. إنبى يتقدم والمقاصة يتعادل بهدف أنطوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح اودا مارشال مهاجم إنبى فى إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى مصر المقاصة فى الدقيقة 26، وبعدها بخمس دقائق نجح الغانى جون أنطوى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل فى مستهل مباريات الجولة السادسة عشر للدورى. هدف إنبى هدف المقاصة بدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم الدفاع: عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط: محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم: جون أنطوى اما إنبى فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمود جاد خط الدفاع: رامى صبرى - ابراهيم يحيى - على فوزى - عمرو الحلوانى خط الوسط: محمد اشرف روقه - عماد فتحى - حمدى فتحى - عبد الرحمن عامر . خط الهجوم: أوداه مارشال - محمد بسيونى .

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