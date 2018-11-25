شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين فى بطولة العالم للإنقاذ بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المنتخب الوطنى فى بطولة العالم للإنقاذ 2018 بأستراليا (3) ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين. وقال سامح الشاذلى، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص ورئيس البعثة المصرية، إن الاتحاد وعد فأوفى، محققا المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق تتابع الجرى (ماسترز) أبطال السباق (أحمد المغربى – تامر المغربى - رامى شلبى). كما حقق المنتخب المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق السطح وبطل السباق اللاعب مروان العمراوى والمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق تتابع 4×90 متر جرى رجال أبطال السباق (أيمن السعيد - رامى شلبى - مصطفى طارق - عمر الطحان). - المركز الثانى والميدالية الفضية فى سباق تتابع 4×90 متر جرى انسات ابطال السباق ( يسرا دويدار - نانسى زكى - فريده مصطفى - لوجى طارق ) . - المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء ( ماسترز ) بطلة السباق نانسى زكى . - المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطئ بطل السباق رامى شلبي . واحتفلت السفارة المصرية، مساء أمس، بالبعثة المصرية والفوز المستحق للمنتخب القومى المصرى خلال منافسات البطولة التى تشهد مشاركة 45 دولة أبطال رياضة الإنقاذ. ومن المنتظر وصول بعثة المنتخب القومى المصرى للإنقاذ مطار القاهرة صباح الثلاثاء المقبل فى العاشرة والنصف صباحاً.

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