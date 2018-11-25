بعد تصريحات أجيري.. هل ينتقل صلاح لبرشلونة؟.. “ماركا” الإسبانية تجيب

كتب: ضياء السقا

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن وجهة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد تتحول نحو برشلونة الإسباني، الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم صلاح، بسبب المطالب المالية الكبيرة التي يريدها ليفربول، مما يفسح الطريق أمام غريمه التقليدي برشلونة، لخطف الفرعون المصري بداية من الموسم المقبل.

وأبدى النادي الكتالوني إعجابه بصلاح، ويسعى بقوة لضمه لصفوفه ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الإسباني.

وكان خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، قد كشف في وقت سابق أن صلاح ربما يترك ليفربول للبحث عن ناد أخر، في حال فشل الريدز في التتويج بألقاب خلال الموسم الجاري.

وقال أجيري في تصريحات لقناة" أون سبورت": "صلاح قد يترك ليفربول بعد عام أو إثنين لو الفريق لم يفز ببطولات".

وإذا ربطنا بين تصريحات أجيري، ورغبة برشلونة في التعاقد مع صلاح، سنجد أن الفرعون قد يترك الريدز بحثا عن الألقاب والبطولات.

وكان نادي ليفربول قد جدد عقد صلاح حتى عام 2023 وذلك من أجل تحسين راتبه بعد تألقه الموسم الماضي.

وأصبح راتب الفرعون الجديد مع الفريق 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بمعدل 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع وهذا تقريبًا ضعف راتبه الماضي، ليصبح "مو" هو اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الريدز الآن.

موسم استثنائي لصلاح

وقدم صلاح موسما استثنائيا، العام الماضي مع الليفر، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح الفرعون المصري أول لاعب إفريقي منذ عام 2010 يتوج بلقب الهداف، بعدما سبق وحصل الإيفواري ديدييه دروجبا على اللقب عقب تسجيله 29 هدفًا مع تشيلسي فى موسم 2009 – 2010، كما بات أول لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة منذ موسم 2013 – 2014 عندما نجح لويس سواريز فى حصدها بـ 31 هدفًا.

كما فاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليج، كما وصل مع الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وفاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوج الفرعون، مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو خلال المنافسة على لقبي أفضل لاعب في العالم، وأوروبا.

كما ينافس صلاح حاليا، على الحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بالإضافة إلى ترشيحه من قبل بي بي سي للمنافسة على لقب افضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وحقق صلاح أرقاما قياسية مع ليفربول الموسم الماضي منها:

أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بنظام 38 مباراة، بتسجيله 32 هدفا، ليتجاوز لويس سواريز، وكريستيانو رونالدو وآلان شيرر، بفارق هدف.

أصبح الفرعون ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ30 هدفا في موسم واحد، حيث سبقه كلاً من أندي كول، وآلان شيرار، وكيفين فيليبس، وكريستيانو رونالدو، وربين فان بيرسي، ولويس سواريز.

وأصبح صلاح أيضا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 17 فريقا مختلفا بنفس الموسم، حيث لم يحرز أهدافا في شباك مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي فقط هذا العام، فيما سجل في باقي الفرق جميعا.

-بات صلاح أكثر لاعب أفريقي يسجل في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد، متفوقا على الإيفواري ديديه دروجبا الذي أحرز 29 هدفا في موسم 2009-2010.

-أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 24 مباراة في موسم واحد.

أصبح الفرعون المصري هو اللاعب الثالث في التاريخ الذي ساهم مباشرة في أكثر من 40 هدفا في البريميرليج في موسم واحد في 36 مباراة بتسجيل 32 هدفا وصناعة 10.

- أحرز صلاح 44 هدفا مع ليفربول خلال موسم واحد في جميع البطولات، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الفريق يصل لهذا العدد من الأهداف، منذ روجر هنت (1961-1962) وإيان راش (1983-1984 و 1986-1987).

- كسر "موو" رقم كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي كأول لاعب يسجل في 24 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي (وكان رونالدو سجل في 21 مباراة بموسم (2007-08)، وفان بيرسي بنفس عدد المباريات موسم (2012-13)، وكلاهما كان مع مانشستر يونايتد، خلال موسم مكون من 38 جولة).

- أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل 44 هدفا في جميع البطولات خلال موسم واحد.

-شارك الفرعون في 42 هدفاً مع ليفربول خلال 36 مباراة في البريميرليج (32 هدفًا+ 10 أسيست)، ليتخطى رقم أندرو كول وآلان شيرر مع نيوكاسل ودوايت يورك مع مانشستر يونايتد.