احتفال صلاح على طريقة راموس يثير الجدل.. والصحف البريطانية ترصد الواقعة.. ورد غاضب من كلوب (فيديو)

كتب: ضياء السقا

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وسجل هدفا في فوز فريقه على واتفورد، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري هدفه عند الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماني، وسدد الكرة من لمسة واحدة تجاه المرمى.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ7، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين التي يتصدرها أجويرو بـ8.

ويعتبر هدف صلاح هو السادس له في شباك واتفورد خلال 3 مباريات فقط، بعد أن سجل 5 أهداف الموسم الماضي في مرماهم.

طريقة احتفال صلاح تثير الجدل

وأثارت طريقة احتفال صلاح بهدفه جدلا كبيرا، حيث توجه إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، بطريقة غير معتادة من قبل اللاعب الدولي المصري.

وطريقة احتفال صلاح تشبه بصورة كبيرة الطريقة التي يحتفل بها قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، مما دفع البعض للتساؤل، هل كان يقصد الفرعون السخرية من مدافع الريال، الذي اتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي؟ أم أنه يشير إلى سادس أهدافه في واتفود؟.

ويرتبط راموس وصلاح بعلاقة سيئة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول، بعد تدخل مدافع النادي الملكي بشكل العنيف ضد الفرعون، مما تسبب في إبعاد الأخير عن الملاعب عدة أشهر.

الصحف البريطانية تعلق

من جانبها علقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على طريقة الاحتفال الجديدة لصلاح، وألمحت إلى أن احتفال اللاعب المصري، ربما يكون نوع من السخرية من الاتهامات الأخيرة، التي تطول راموس من اتهامات متعلقة بفشله في اختبارات المنشطات.

أما صحيفة ذا صن البريطانية قالت إن صلاح احتفل كـ"الفراشة" مثل راموس المتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2017.

وفي سياق متصل علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على احتفال صلاح، بشكل غاضب عقب سؤاله من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان تقليدا لراموس، وقال: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي.. ليس لدي مشكلة في السؤال.. لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".

ورفع ليفربول رصيدة لـ33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما تراجع واتفورد للمركز الـ9 بـ20 نقطة.

صلاح رجل المباراة

وشهد اللقاء تألق كبير للنجم المصري، وكان الأخطر على المرمى، لينال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

وحرم تألق حارس واتفورد، صلاح من تسجيل هدف من رأسية متقنة.

رقم قياسي جديد

وحقق صلاح رقما قياسيا جديدا، بعد هدفه في واتفورد، حيث أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).