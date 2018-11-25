حوار.. عامر حسين يتحدث لمصراوي عن.. أزمات الدوري.. وسبب شكر كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الغاء مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا في الوقت ذاته، الى أن الأندية رفضت كل المقترحات بشأن تعديل نظام الدوري الموسم الحالي لتفادي الموسم الطويل وضغط المباريات.

وقام "مصراوي" بمحاورة عامر حسين، وكان رده على النحو التالي:

- "مفيش حاجة إسها إلغاء الدوري".. لقد جلست مع جميع الأندية في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل بداية الموسم، ابلغتهم بأن الدوري سوف ينتهي بعد أمم إفريقيا 2019، وهناك بدائل، مثل دوري المجموعتين، أو دوري من دور واحد، وأول 8 يلعبوا لتحديد المراكز الأولى، وأخر 10 أندية تلعب على الهبوط والبقاء، لكنهم رفضوا تلك المقترحات.

- الأندية طلبت العمل بنظام الدوري الطبيعي، لكن مع زيادة القائمة بـ5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وهذا ما تم الموافقة عليه من قبل اتحاد الكرة، كل ما تم الاتفاق عليه مثبت في محضر رسمي، والأندية قالت نحن من ندير المسابقة.

- المشكلة التي تواجهني أن الاتحاد الإفريقي وضعنا في ورطة بسبب التوقيتات الجديدة، ولعب بطولتين في موسم واحد، البطولة التي ستبدأ سوف تنتهي مايو المقبل، هناك ضغط في المباريات.

- نحن لسنا في أوروبا، في مصر الأندية التي تلعب في إفريقيا تحتاج أيام من أجل السفر والعودة بسبب ظروف الطيران، لكن في أوروبا، يلعبون بشكل طبيعي يوم السبت والثلاثاء لسهولة التنقل.

- لا استطيع التأكيد على موعد انتهاء الدوري، أو مدته، من قبل لعبنا دوري مدته 11 شهرا، كل هذا يتحدد وفقا لموقف الأندية في البطولة الإفريقية المقبلة وكذلك البطولة العربية.

- لا يوجد مشكلة بشأن المؤجلات وانتقالات يناير، طبيعي جدا أن نجد لاعبا يلعب لنادي أخر أمام ناديه القديم في المؤجلات، عليكم النظر للكأس، فهناك لاعب قد يلعب دور الـ8 مع فريق أمام فريقه القديم في نفس البطولة.

- لجنة المسابقات قامت بتوجيه الشكر لكهربا لأن ما فعله يستحق هذا، حاول منع الاحتكاكات وتهدئة الجمهور، ما فعله أمر إيجابي، ومثلما نقوم بمعاقبة أي أمر سلبي، يجب أن نظهر الإيجابيات، هذا يخلق نوعا من الروح الرياضية.