ملخص الجولة.. مسلسل رحيل المدربين مستمر.. والمقاولون ينذر الأهلي بـ3 انتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتمت منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، حيث ابتعد الزمالك بصدارة الترتيب عن أقرب ملاحقيه، في الجولة التي شهدت تسجيل 26 هدفًا ورحيل عدد من المدربين.

ومن المقرر انطلاق الأسبوع الـ16 مساء اليوم الأحد، بثلاث مباريات قوية تجمع بين مصر المقاصة وإنبي، الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وأخيرا الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي.

ونستعرض في التقرير التالي نتائج المباريات الثمانية في الجولة الماضية، التي استمر غياب الأهلي عنها بعد تأجيل مباراته أمام سموحة:

- المقاولون العرب والجونة:

في مباراة شهدت ستة أهداف، نجح المقاولون العرب في الفوز على الجونة بنتيجة (4-2)، ليرتقي ذئاب الجبل إلى المركز الثامن بـ17 نقطة، فيما تجمد الجونة عند 16 نقطة في المرتبة الـ12.

المقاولون تحت قيادة عماد النحاس حقق ثلاث انتصارات متتالية لأول مرة في الدوري منذ عام 2015، بعد تخطي الإنتاج والداخلية والجونة، استعدادًا لمواجهة الأهلي الثلاثاء بالجولة المقبلة.

- إنبي والاتحاد السكندري:

قاد الإيفواري رزاق سيسيه فريق الاتحاد للفوز على إنبي على ملعب بتروسبورت، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، ويحتل الفريق البترولي المرتبة الـ14 بـ14 نقطة.

وتخلص الاتحاد من من لعنة الفوز على الأهلي ووضع حداً لسلسلة الهزائم وغياب الانتصارت منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، محققًا أول فوز على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين منذ يناير 2016.

- النجوم ومصر المقاصة:

وعلى ملعب بتروسبورت أيضًا، فاز مصر المقاصة على النجوم بثنائية نظيفة حملت توقيع إيريك تراوري وصلاح عاشور، لتتوقف انتصارات النجوم ويستعيد المقاصة ذاكرة الانتصارات بالدوري.

المقاصة بقيادة طلعت يوسف استفاق من هزيمة بيراميدز ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع بيراميدز، فيما تجمد رصيد النجوم بقيادة أحمد سامي عند 16 نقطة في المرتبة العاشرة.

- المصري البورسعيدي وحرس الحدود:

اكتسح الحرس مضيفه المصري (3-0) على ستاد المكس، ليرتفع رصيد الفريق العسكري إلى 15 نقطة بالمركز الـ13 بعد تحقيق انتصاراه الثالث، ويتراجع الفريق البورسعيدي للمركز قبل الأخير بـ12 نقطة.

أطاحت تلك الهزيمة بميمي عبدالرازق من منصب المدير الفني للمصري، ليتولى مدير الكرة مصطفى يونس مهمة القيادة الفنية مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق المشارك في الكونفدرالية 2019.

وشهدت المباراة حالة طرد لفريد شوقي لاعب المصري في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

- طلائع الجيش وبتروجيت:

واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث تجنب طلائع الجيش الهزيمة أمام بتروجيت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ونجح في خطف تعادل قاتل بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهم.

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد الطلائع 17 نقطة في المركز السابع، وبتروجيت 12 نقطة في المركز الـ16، بعد غياب الانتصارات عن الفريق البترولي للجولة الـ11 على التوالي.

وتقدم محمد حلمي باستقالته من الطلائع، ليعلن النادي بعدها مباشرةً تعيين البلجيكي لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق، لكن على الجانب الآخر، لم ينجح مؤمن سليمان في تحقيق الفوز بأول ظهور له مع بتروجيت.

- الإسماعيلي والإنتاج الحربي:

تلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة على ملعبه في الدوري أمام الإنتاج، الذي افتتح التسجيل بهدفين في أربع دقائق عن طريق محمد مسعد وموسى دياوارا، قبل أن يقلص طارق طه الفارق من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء (2-1).

الهزيمة الثالثة على التوالي للدراويش تسببت في تراجعه إلى المركز الـ15 وفي جعبته 13 نقطة من 13 لقاء، فيما حقق الإنتاج أول انتصار منذ 30 سبتمبر الماضي، ليترقي إلى المركز الرابع وفي رصيده 22 نقطة من 15 مباراة.

- وادي دجلة وبيراميدز:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء وادي دجلة وبيراميدز على ملعب بتروسبورت، تحت أعين البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والمشرف الحالي على أكاديمية دجلة، في المدرجات.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 23 من 12 مباراة في وصافة الدوري الممتاز بفارق الأهداف أمام مصر المقاصة الذي خاض 14 لقاء، بينما رفع وادي دجلة رصيده للنقطة رقم 16 في المركز الـ11 بجدول ترتيب المسابقة.

وشهدت المباراة حالة طرد لأوزبيكي أوكيشوكو لاعب بيراميدز في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، كما قام الحكم بطرد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لوادي دجلة، بين شوطي المباراة.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف وتغريم جونياس ووليد بدر إداري بيراميدز 20 ألف جنيه على خلفية واقعة الطرد التي تعرض لها الثنائي خلال المباراة.

- الزمالك والداخلية:

عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي بفوز مثير ومتأخر بنتيجة (2-1) على ضيفه الداخلية، ويدين الفريق الأبيض بالفضل بالفوز إلى ثنائية محمود عبدالمنعم كهربا.

واستغل رجال السويسري كريستيان جروس تعثر بيراميدز، ليحلق الفريق في الصدارة بـ29 نقطة وما زال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، بفارق ست نقاط أمام بيراميدز، الذي يمتلك نفس العدد من المباريات المؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد الداخلية بقيادة علاء عبدالعال، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والسادسة في البطولة هذا الموسم، عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وأعلن اتحاد الكرة توقيع عدة غرامات مالية على الفريقين "لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي"، بواقع 40 ألف جنيه على الزمالك، و10 آلاف جنيه على لاعبي الفريق، بجانب 20 ألف جنيه على نادي الداخلية.