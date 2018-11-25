وكيله: كارتيرون كان يحتاج لمزيد من الوقت بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمر نبيل وكيل أعمال الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، أن المدرب كان بحاجة لمزيد من الوقت بالقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد قرر إقالة كارتيرون، عقب خروج الفريق من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل مع الوصل الإماراتي 1-1 في دبي بإياب دور الـ16، وكان الفريق قد تعادل في برج العرب 2-2.

وأشار وكيل كارتيرون في تصريحات لراديو "أون سبورت" "حالة المدرب بعد قرار الإقالة سيئة بكل تأكيد، لكنه أبدى رضاه عن طريقة تعامل الإدارة معه وإبلاغه بالقرار بشكل شخصي، كان لديه تخوف من معرفة مصيره عن طريق وسائل الإعلام".

وواصل "كارتيرون كان يحتاج لمزيد من الوقت مع الأهلي، لقد أصبح ملم بكل تفاصيل الفريق ومشاكله، لقد كان ينتظر فترة الانتقالات الشتوية لكي يتم تدعيم الفريق بالشكل الأمثل، قام بتقديم استراتيجية التعاقدات للخطيب".

وتابع "كارتيرون تمسك بالرباعي الإفريقي علي معلول وجونيور أجايي وساليف كوليبالي ووليد أزارو، وطلب تدعيم خط الدفاع والوسط، ولم تكن لديه أي أزمات في مركز حراسة المرمى".

واختتم وكيل مدرب الأهلي السابق تصريحاته قائلا "كارتيرون وصلت له معلومه قبل لقاء الوصل الإماراتي أنه ستتم إقالته من تدريب الأهلي في حال فشل في تخطي دور الـ16".