تقرير.. ماذا ينتظر "صلاح" في شهر ديسمبر؟.. المنافسة على جائزتين وصراع مع أجويرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مباريات وأحداث هامة خلال شهر ديسمبر المقبل، أبرزها الإعلان عن الفائز بجائزتي أفضل لاعب في العالم (البالون دور)، وأفضل لاعب في أفريقيا (BBC).

الفرعون المصري تواجد في القائمة النهائية لجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) رفقة كل من المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، والسنغاليان ساديو ماني (ليفربول) وكالديو كوليبالي (نابولي)، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، كما ترشح "مو" ضمن قائمة الثلاثين لاعبًا المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في العالم والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول (بالون دور).

ونستعرض فيما يلي أبرز التحديات التي تنتظر صلاح خلال شهر ديسمبر المقبل:

- جائزة البالون دور

في الثالث من ديسمبر سيتم الكشف عن الفائز بجائزة البالون دور، والتي ترشح للفوز بها اللاعب المصري رفقة 30 لاعبًا أبرزهم ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو(يوفنتوس)، لوكا مودريتش(ريال مدريد)، أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).



تواجد الفرعون المصري في القائمة يعود لما قدمه رفقة فريقه الموسم الماضي بالإضافة إلى الألقاب الفردية التي حصل عليها، إلى جانب قيادته للمنتخب الوطني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا.

- صدام يونايتد وأرسنال

أبرز المواجهات التي سيخوضها ليفربول خلال شهر ديسمبر المقبل هي مباراتي (مانشستر يونايتد وأرسنال).

الريدز حاليًا يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي متصدر "بريميرليج".

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة تضييق الخناق على البلو سكاي وانتظار تعثر السيزنز للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن يخوض "صلاح" رفقة فريقه 7 مباريات خلال شهر ديسمبر، البداية مع إيفرتون (2 ديسمبر)، ثم بيرنلي (5 ديسمبر)، ثم بورنموث (8 ديسمبر)، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في السادس عشر من الشهر ذاته على ملعب آنفليد في الجولة السابعة عشر من بطولة بريميرليج.

وفي الحادي والعشرين من ديسمبر يحل ليفربول ضيفًا على وولفر هامبتون -الصاعد حديثًا-، ثم يستضيف نيو كاسل يوم 26، قبل أن يخوض أخر مباراة في العام الجاري أمام أرسنال على ملعبه في الآنفليد.

- صراع أجويرو ولقب الهداف

إلى جانب الصراع على لقب الدوري رفقة ليفربول، يخوض الفرعون المصري صراعًا فرديًا مع اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي ومتصدر قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن برصيد 8 أهداف، بفارق هدف واحد عن كل من محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، الكسندر ميتروفيتش (فولهام)، جلين موراي (برايتون) بيير ايمريك أوباميانج (أرسنال)، وادين هازارد (تشيلسي) ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي) حيث يمتلك كل منهما في جعبته 7 أهداف.

صلاح سجل حتى الآن في مرمى كل من وست هام، برايتون، ساوثهامبتون، هدرسفيلد، كارديف سيتي، فولهام، واتفورد، وسيتعين على "مو" مواصلة الجهد للتسجيل في شباك منافسيه لمضاعفة عدد أهدافه والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي المتوج بها الموسم الماضي.

- جولة الأبطال

تحد أخر أمام صلاح وهو مباراة ليفربول أمام نابولي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 11 ديسمبر.

ليفربول يتواجد في المجموعة الثالثة للأندية المتنافسة في البطولة، ويتساوى رصيده من النقاط مع نابولي الإيطالي (كل منهما لديه 6 نقاط)، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.

الريدز على موعد مع باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة يوم 28 نوفمبر وفي حالة الفوز سيضمن رفاق "صلاح" مقعدهم في منافسات دور الـ16، أما في حالة حدوث أي نتيجة أخرى فستكون مباراة نابولي حاسمة بالنسبة للفريق الإنجليزي.

- جائزة BBC

في الرابع عشر من ديسمبر، ستزيح هيئة الإذاعة البريطانية BBC الستار عن الفائز باللقب الذي يترشح له "مو" بقوة رفقة كل من بن عطية، وماني، وبارتي، وكاليدو كوليبالي.

صلاح تُوج باللقب الموسم الماضي متفوقًا على كل من زميله السنغالي ماني والجابوني بيير امريك أوباميانج والغيني نابي كيتا والنيجيري فيكتور موسيس.