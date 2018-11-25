بعد غياب شهرين.. النني يعود إلى قائمة آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال إلى الظهور في قائمة الجانرز لمباراة بورنموث على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد النني على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد غياب شهرين، حيث يعود آخر ظهور له في القائمة إلى مباراة إيفرتون بالأسبوع السادس يوم 23 سبتمبر، والتي انتهت بفوز فريقه (2-0).

وأعلن الفرنسي يوناي إيمري تشكيل آرسنال كالتالي: لينو، بيليرين، سوكراتيس، هولدنج، كولاسيناك، توريرا، تشاكا، مخيتاريات، إيوبي، أوباميانج:

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: تشيك، نيليس، النني، رامزي، أوزيل، جاندوزي، نكيتياه.

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 24 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المرتبة الثامنة وفي جعبته 20 نقطة.