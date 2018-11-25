رياضة | مركز التسوية والتحكيم يقضي بعدم الاختصاص في نظر شطب "العتال"

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أصدر مركز التسوية والتحكيم حكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة تحت أرقام 55لسنة 1 ق والدعوى رقم 27 لسنة 1 ق والمقامة من هاني العتال ضد رئيس نادي الزمالك. أحيلت الدعوى لدائرة النظر برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب وعضوية المستشارين محمد رمزي حسن ومحمد أبوالنجا وأمانة سر محمد علاء مصطفى تداولت الجلسات وتم صدور الحكم اليوم .

وكان هاني العتال قد أقام الدعوى صد رئيس نادي الزمالك اعتراضا على قرار شطب عضويته.

وصدر الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية.

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