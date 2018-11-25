رياضة | مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان انتخابات اتحاد رفع الأثقال

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قررت دائرة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد رفع الاثقال التي أقيمت يوم 19 نوفمبر 2017 . كان أدهم فؤاد قليعي ومحمد أيمن فؤاد ومحمد السيد خاطر قد أقاموا الاستئناف رقم 13 لسنة 1 ق لعام 2018 والاستئناف رقم 19 لسنة 1 ق لعام 2018 وأحاله المستشار محمد خليفة لدائرة النظر. نظرت الدائرة برئاسة المستشار عبدالمجيد أحمد المقنن وعضوية المستشارين محمد المنجي وعبد العزيز محمد حبيب وأمانة سر محمد علاء. قصت هيئة النظر في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب مع ما يترتب على ذلك من أثار.

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