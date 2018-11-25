رياضة | كورة لايف.. مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا بث مباشر kora live

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا بث مباشر kora live يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة نابولي وفيرونا اليوم الأحد في يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة نابولي وفيرونا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي ويحتل فريق نابولي المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فيرونا المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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