رياضة | هداف دوري أبطال إفريقيا: لن ألعب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف دوري أبطال إفريقيا: لن ألعب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أنيس البدري لاعب الترجي التونسي حقيقة الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري في يناير المقبل.
وقال البدري في تصريحات صحفية تونسية :"لم أتلق أي عرض من الأهلي، ولن ألعب لأي ناد في تونس إلا للترجي".
وأضاف أنيس البدري هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا: "تفكيري منصب حاليا مع فريقي وفي حالة التفكير في الاحتراف فسيكون في أوروبا".
وتابع أنيس البدري: "أنا سعيد جدا بوجودي في الترجي وأمر بأفضل أيام حياتي بعد التتويج بلقب إفريقيا والمشاركة مع منتخب تونس في مونديال روسيا".
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