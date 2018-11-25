رياضة | مباراة ودية بين تونس والجزائر 26 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ودية بين تونس والجزائر 26 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، بأنه تم الاتفاق على مقابلة ودية تجمع كل من المنتخب التونسي و المنتخب الجزائري يوم 26 مارس 2019.

وستجرى المباراة بالجزائر بعد اتفاق الطرفين، في إطار تحضير الفريقين لكان الكاميرون 2019، الذي ينطلق شهر يونيو المقبل.