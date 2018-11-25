رياضة | 5 تفسيرات لطريقة احتفال محمد صلاح وإشارته أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تفسيرات لطريقة احتفال محمد صلاح وإشارته أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفًا وقاد فريقه للفوز على واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميير ليج".

واحتفل محمد صلاح بهدفه في شباك واتفورد بطريقة مختلفة عما اعتاده وعرفه بها الجمهور، وكانت ملفتة للنظر ولاقت تباينًا في الآراء والتفسيرات بشأن الإشارة الجديدة لصلاح.

وفور تسجيل محمد صلاح لهدفه في مرمى خصمه واتفورد احتفل بالهدف بطريقة غير معتادة منه، حيث توجه صلاح للجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه وتعتبر هذه الإشارة جديدة لم نرها من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي وإفريقيا.

وأثارت طريقة احتفال "صلاح" بهدفه في واتفورد تساؤلات عديدة حول المقصود بها، وتذكر كل من شاهدها لاعبًا آخر يحتفل بذات الطريقة وهو سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، والكل يعرف ما بين اللاعبين، بعد تسبب الأخير في ابتعاد صلاح عن الملاعب لعدة أشهر نتيجة إصابته بتدخل عنيف من قبل راموس ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما مستخدمو تويتر أكّد أغلبهم أن صلاح كان يسخر من راموس بهذه الإشارة، وقد تباينت الآراء في تفسير تلك الإشارة الجديدة من صلاح.

بينما علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على طريقة احتفال "صلاح" بهدفه في واتفورد قائلًا: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي، ليس لدي مشكلة في السؤال، لم أره يحتفل لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".

ويرى البعض أنه قد يكون هناك تفسيرًا آخر وراء احتفال محمد صلاح، فحركة يديه شكلت رقم 6 وهو ما يشير إلى عدد الأهداف التي سجلها في مرمى واتفورد خلال 186 دقيقة وفق ما جاء في تغريدة لفريق الريدز بعد المباراة.

ويذهب البعض إلى أن محمد صلاح أشار برقم 7 ليذكر الجماهير أنه سجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة متاخرًا على مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين، ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 7 أهداف هذا الموسم.