شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يقيل مدربه بسبب تراجع النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الوحدة خامس الدوري الإماراتي اليوم الأحد إقالة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب بعد النتائج المخيبة للفريق وفشله في الفوز بأخر 5 مباريات.

وقال الوحدة في بيان "تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب وتمت مناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق"، مضيفا "اتفق الطرفان بأن هذه النتائج لا ترقى الى الامكانيات التي تم توفيرها، مؤكدين بضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة".

وتابع النادي أنه تقدم بالشكر "للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشؤون الفنية للفريق".

وتولى ريجيكامب (43 عاما) تدريب الوحدة في يونيو 2017 وقاده للفوز بكأس الرابطة لموسم 2017-2018، والكأس السوبر مرتين آخرهما مطلع الموسم الحالي.

وبدأ الوحدة موسم 2018-2019 بقوة، وشارك في صدارة الترتيب حتى المرحلة الخامسة من الدوري، قبل أن تتراجع نتائجه ويفشل في تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية آخرها أمام منافسه التقليدي الجزيرة 1-2 الجمعة في المرحلة العاشرة.

وأدت هذه النتائج الى تراجع الوحدة الى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر.