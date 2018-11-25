شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك جاهز لمواجهة الجونة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الفنى للزمالك على محمد عبد السلام مدافع الفريق وتأكد من جاهزيته للمشاركة في مباراة الجونة مساء غدا الاثنين ضمن الأسبوع الـ 16 بالدوري الممتاز.

محمد عبد السلام وتعرض محمد عبد السلام لإصابة خفيفة فى عضلة السمانة خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى بالأسبوع الـ 15 للمسابقة والتى حسمها الأبيض بنتيجة 2/1 واقترب محمد عبد السلام من الاستمرار فى تشكيلة الزمالك للمباراة الثانية على التوالى فى ظل غياب محمود الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف .

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