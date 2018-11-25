شكرا لقرائتكم آخر كلام .. مباراة الإسماعيلى وبروندى "خارج الخدمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بشكل نهائى عدم نقل مباراة الإسماعيلى مع بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” عبر البث المباشر والمقرر انطلاقها عصر الأربعاء المقبل ، ضمن منافسات دور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا الجديدة.

الإسماعيلى يأتى ذلك ، لغياب امكانيات البث المباشر هناك ، حيث أن جميع مباريات الدورى البوروندى والمنتخب لا تبث على الهواء مباشرة.

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