شكرا لقرائتكم بعد قرار الإقالة .. كارتيرون "أنا حزنان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر نبيل وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن الحالة النفسية للمدرب الفرنسي سيئة للغاية بعد إقالته من تدريب الفريق الأحمر، على خلفية تراجع النتائج، كاشفاً أنه يمر بحالة من الأحباط فى الوقت الحالى.



كارتيرون

وقال وكيل كارتيرون فى تصريحات إذاعية مع حازم أمام :"كارتيرون راض عن طريقة تعامل الاهلى معه فى ملف الإقالة لأنه كان متخوف من معرفة مصيره عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا..كارتيرون كان يحتاج لوقت أكثر مع الأهلي بعد معرفته بكافة تفاصيل الفريق واللاعبين ، خاصة أنه كان ينتظر شهر الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق"

وكشف عمر نبيل أن كارتيرون وصلت له معلومة قبل لقاء الوصل باحتمالية إقالته في حالة تحقيق إخفاق، معلقاً :"كارتيرون تمسك بالرباعي الأفريقي وطلب الدعم في خط الدفاع والوسط"