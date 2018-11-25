شكرا لقرائتكم ظهير أيمن المقاصة يواصل التأهيل قبل مواجهة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عصام صبحي ظهير أيمن مصر المقاصة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في الأنكل خلال التدريب والتي يغيب بسببها عن مباريات الفريق بداية من لقاء نجوم المستقبل الماضى فى الجولة الخامسة عشر للدورى .



المقاصة

كان عصام صبحى قد تعرض لجزع في انكل القدم ويحاول المقاصة تجهيزه للعودة للتدريب بعد مباراه انبي واللحاق بمباراة طلائع الجيش فى الجولة السابعة عشر للدورى .

يذكر أن عصام صبحى انتقل فى بداية الموسم قادما من بتروجت إلى مصر المقاصة فى صفقة ثلاثية انتقل بمقتضاها طه عادل ومحمد دبش وعصام صبحى من بتروجت إلى مصر المقاصة .