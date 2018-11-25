شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر إذاعة مباراة الإسماعيلى مع بطل بوروندى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بشكل نهائى عدم نقل مباراة الإسماعيلى مع بطل بوروندى، ماسيجير نيجوزى، عبر البث المباشر والمقرر انطلاقها عصر الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا الجديدة.
يأتى ذلك لغياب إمكانيات البث المباشر هناك، حيث إن جميع مباريات الدورى البوروندى والمنتخب لا تبث على الهواء مباشرة.
ويعود الإسماعيلى بعد غياب دام 8 سنوات للمشاركة من جديد ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من خلال الدور التمهيدى الذى سيلتقى خلاله فريق ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى عصر الأربعاء المقبل.
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