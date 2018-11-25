شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترسل لجنة فحص عضويات بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لجنة قانونية إلى نادى بلدية المحلة للنظر فى توفيق أوضاع الأعضاء العاملين بالنادى. وكان مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، برئاسة مصطفى السامولى، فتح تحقيقات موسعة فى ضياع 9 ملايين و300 ألف جنيه من أموال العضويات بالنادى، بعد اكتشاف الجهاز المركزى للمحاسبات وجود 893 عضوية داخل النادى تم استخراج كارنيهات لدخولها النادى بدون سداد قيمة العضوية والمقدرة بعشرة آلاف ومائتى جنيه، فى الوقت الذى كشفت التحقيقات عن سداد هؤلاء الأشخاص لقيمة العضوية لموظفى النادى.

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