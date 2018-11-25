شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يعود لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عودة الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى للتشكيلة الأساسية للأبيض أمام الجونة غدا، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ويعود حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك بينما سيتواجد فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط بجانب طارق حامد.
وغاب ثنائى الزمالك التونسى عن تشكيلة الفريق فى آخر مباراتين أمام الإنتاج الحربى ثم الداخلية، الأولى للإيقاف والثانية للتواجد برفقة المنتخب التونسى فى خوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا ومواجهة المغرب ودياً.
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