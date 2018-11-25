شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى بعد التتويج بهونج كونج للاسكواش: فخور بما قدمه على فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً والمتوج بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد تغلبه على مواطنه على فرج المصنف الثانى، على التتويج بالبطولة للمرة الرابعة فى تاريخه.

وقال الشوربجى، "سعيد للغاية لأن أتمكن من القدوم إلى هنا ولعب أقوى مباريات الاسكواش، فخور حقاً بأدائى، ولكن ليس بانتزاع اللقب من على فرج، أنا أقدره جداً، القليل من اللاعبين يمكنهم تحقيق ما قدمه فرج، ربما دخل عالم الاسكواش بعدى لكنني أقاتل دائماً للتنافس معه".

وأضاف بطل هونج كونج، "واجهت على فرج مرتين خلال الموسم الحالى، انتصر فى واحدة وأنا أيضاً، ومتأكد أننا سنتواجه فى مباريات كثيرة وسيكون لدينا المزيد من المعارك والمنافسة فى نهائيات كأس العالم".

وتغلب الشوربجى على مواطنه على فرج المصنف الثانى عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .

ويعتبر الشوربجى حامل لقب البطولة للعام الثانى على التوالى، والرابعة فى تاريخه، بعدما توج بها فى أعوام 2014، 2015، 2017، 2018.

وكان الشوربجي توج ببطولة هونج كونج في نسخة العام الماضي، بعد تغلبه على على فرج أيضاً بثلاثة أشواط لشوطين، وتعتبر هذه المرة الثانية التى يتوج فيها الشوربجى على حساب على فرج.



