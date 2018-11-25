شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطوات استقدام حكام أجانب فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى اتحاد الكرة ترحيبه باستقدام حكام أجانب لكافة الأندية الراغبة فى ذلك خلال مباريات الدورى الممتاز المقبلة، بعدما شهدت الفترة الماضية اعتراض بعض مسئولى الفرق على القرارات التحكمية.

ووضع اتحاد الكرة شروطا خاصة لاستقدام حكام أجانب، يرصدها ”الخليج 365” فى بعض التساؤلات لتوضيح كافة الأمور الخاصة بهذا الملف فى السطور التالية..

متى يحق للأندية المطالبة بحكام أجانب ؟

حدد اتحاد الكرة 10 أيام قبل أى مباراة شرطاً لاستقدام حكام لأى فريق بالدورى المصرى يرغب فى عدم اختيار حكام مصريين لإدارة مبارياته.

ما تكاليف استقدام الحكام الأجانب؟

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لأى فريق يرغب فى تعيين أجانب لمبارياته فى الدورى، كما حدد 15 ألف دولار لاستقدام حكام عرب.

ما الأندية التى طلبت استقدام حكام أجانب حتى الآن؟

بيراميدز أول الأندية المطالبة باستقدام حكام أجانب، وتم الاتفاق على تعيين أطقم تحكيم أجنبية فى المباريات المقبلة لوصيف الدورى الممتاز، بداية من لقاء النجوم ضمن مباريات الجولة الـ16 من البطولة الأربعاء المقبل.

لماذا طلب نادى بيراميدز استقدام حكام أجانب؟

أوضح أحمد حسن، المستشار الفنى والمتحدث الرسمى لفريق بيراميدز، أن رغبة ناديه فى استقدام حكام أجانب لرفع الحرج عن الحكام المصريين فقط وليس لعدم الثقة فى قدراتهم، مؤكداً أن الحكام يخافون من إدارة مباريات بيراميدز بالدورى بسبب الضغط الذى يتعرضون له من قبل الفرق المنافسة، وهذا الأمر لم يطبق المساواة فى بعض القرارات التحكمية خلال الأسابيع السابقة.

هل طلبت أندية أخرى استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياتها؟

حتى الآن لم تتقدم أى أندية بخلاف بيراميدز بطلبات رسمية لاستقدام حكام أجانب، وإن كانت الفترة الماضية شهدت مطالبة النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب، لكنه لم يجدد طلبه فى الفترة الأخيرة.