شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: كارتيرون محبط وكان يعلم بإقالته من الأهلى قبل مواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر نبيل، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، أن الحالة النفسية للمدرب الفرنسى سيئة للغاية بعد إقالته من تدريب الفريق الأحمر، على خلفية تراجع النتائج، كاشفاً أنه يمر بحالة من الإحباط فى الوقت الحالى.

وقال وكيل كارتيرون، فى تصريحات إذاعية مع حازم إمام، "كارتيرون راضٍ عن طريقة تعامل الأهلى معه فى ملف الإقالة لأنه كان متخوفا من معرفة مصيره عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.. كارتيرون كان يحتاج لوقت أكثر مع الأهلي بعد معرفته بكافة تفاصيل الفريق واللاعبين، خاصة أنه كان ينتظر شهر الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق".

وكشف عمر نبيل أن كارتيرون وصلت له معلومة قبل لقاء الوصل باحتمالية إقالته فى حال تحقيق إخفاق، معلقاً ، "كارتيرون تمسك بالرباعى الأفريقى وطلب تدعيم خطى الدفاع والوسط".