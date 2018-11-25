شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقود دفاع الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود علاء، مدافع الزمالك، من المشاركة فى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام الجونة غدا، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى فى العضلة الخلفية لتظهر شكوك حول إمكانية مشاركته فى لقاء الجونة غدا.

وشهدت الساعات الماضية تحسن حالة محمود علاء بنسبة كبيرة، واستفسر الجهاز الفنى للزمالك من اللاعب عن قدرته على المشاركة فى لقاء الجونة، ليؤكد المدافع جاهزيته للعب بشكل طبيعى.

ويعانى الزمالك من أزمة دفاعية فى ظل غياب الثنائى محمود الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف وبالتالى سيزيد غياب محمود علاء أمام الجونة من المعاناة البيضاء فى الخط الخلفى.