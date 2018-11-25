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الان تتابع تشكيلة نادي الاتحاد المتوقعة في مباراة اليوم أمام الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نادي الاتحاد السعودي
متابعة - الخليج 365:
يستضيف فريق الكرة الأول لنادي الاتحاد نظيره الأهلي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة، في تمام الساعة 19.40 بتوقيت مكة المكرمة.
من المنتظر أن يلعب فريق الاتحاد بالتشكيلة التالية في مباراته اليوم أمام غريمة الأهلي..
” فواز القرني وعمر المزيعل وزياد الصحفي وعون البيشي ومنصور الحربي وخالد السميري وكريم الأحمدي وفهد المولد و فيلانويفا وروماريو دا سيلفا وحسن فلاته.
يشار إلى أن فريق الاتحاد يتزيل ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.
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