الان تتابع صور.. شاهد كيف تضامن لاعبو الدورى الإيطالى مع حملة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

يوافق اليوم 25 نوفمبر، إحياء حملة العنف ضد المرأة، والتي يتم إحيائها كل عام؛ لمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، وفي هذا الإطار عبر المدربون واللاعبون فى الدورى الإيطالى عن تضامنهم مع الحملة بطريقتهم الخاصة داخل الملعب.

ومن جانبهم، عبر عدد من المدربون واللاعبون في الدورى الإيطالى، خلال مباريات الجولة 13 للكالتشيو، بعلامة حمراء على وجوههم لدعم حملة مناهضة للعنف ضد المرأة.

كانت قد قررت رابطة الدورى الإيطالى المشاركة فيها على مدار مباريات الجولة 13 من بطولة الدورى الإيطالى، ومن بين اللاعبين اللذين شاركوا فى تلك الحملة لاعبو نادى يوفنتوس وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.