شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعلن موقفه من الانضمام للأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عواد، حارس الإسماعيلي المعار إلى الوحدة السعودي، إنه يرغب في البقاء بالدوري السعودي أطول فترة ممكنة، خاصة أن إدارة فريقه متمسكة باستمراره.

وعن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، قال «عواد»، في مداخلة هاتفية بالبرنامج الإذاعي «ملعب 9090»: «حصل من أسبوع كلام بس مش معايا، عن طريق صديق لي، مسؤول من لجنة التعاقدات بالأهلي كلمه، لكن المسؤولين في الوحدة السعودي متمسكين بي».

وأكد: «أرغب في البقاء في السعودية، الجو كله كرة، مفيش تفكير في حاجة تانية، أتمنى أقعد أطول فترة ممكنة».