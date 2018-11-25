PSG يترقب عودة الثنائي المرعب أمام ليفربول

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جدة - عمرو شويل أعرب الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن اعتقاده بأن نجميه المصابين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة المهمة ضد ليفربول الإنجليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا .

ويستعد بطل فرنسا لاستضافة الفريق الإنجليزي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، في مباراة مؤثرة على مصير بطاقتي التأهل الى دور الـ16 عن المجموعة السادسة.

ويتصدر نابولي الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد متساو من النقاط مع ليفربول الثاني (6 نقاط)، في حين يحتل سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة فقط أمام النجم الأحمر بلجراد الصربي.

وفي ظل المنافسة المفتوحة في المجموعة، يحتاج سان جيرمان لكامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهابا على ملعب أنفيلد 3-2.

وقال توخل عن لاعبيه اللذين أصيبا مطلع هذا الأسبوع خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما "الآن أعتقد أنهما قادران على اللعب لأنهما قاما اليوم (السبت) بتمرين فردي على أرض الملعب".

أضاف في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الذي تبثه قناة "تي أف 1" الفرنسية الأحد "يتحسنان يوميا، ويتبقى لنا وقت حتى الأربعاء، وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا. أعتقد أنهما سيكونان قادرين على اللعب".

وتعرض نيمار ومبابي للإصابة مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروجواي على التوالي الثلاثاء (فازا بنتيجة واحدة 1-صفر) وديا. وأصيب البرازيلي بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف، بحسب ما أعلن ناديهما، من دون أن يحدد فترة غيابهما.