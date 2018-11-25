شكرا لقرائتكم جاريدو يتطلع لكتابة التاريخ مع الرجاء المغربي بنهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي على موعد مع التاريخ حال تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية هذا الموسم.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن خوان كارلوس جاريدو يطمح لكي يكون أول مدرب يفوز بلقب كأس الكونفيدرالية مع ناديين مختلفين، بعدما توج باللقب ذاته مع الاهلى عام 2014.

ويلتقي اليوم الرجاء البيضاوي المغربي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء اليوم بملعب "محمد الخامس"، بمدينة "الدار البيضاء" المغربية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، بينما تقام مباراة الاياب بعد أسبوع.

وسبق للرجاء الرياضي وفيتا كلوب أن تواجها لحساب دور المجموعات فتعادلا سلبياً، في لقاء الذهاب، بالدار البيضاء، فيما عرف لقاء الإياب، بالعاصمة الكونغولية "كينشاشا"، فوز الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين.