شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض تدريب هؤلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلى عروضاً رسمية لتدريب وفاق سطيف الجزائري والمصري والإسماعيلي فى مصر.



كارتيرون في الأهلى

ووفقاً لمصدر مطلع داخل إدارة الأهلى فإن العلاقة مع المدرب الفرنسي انتهت بشكل رسمي بعد حصوله على كافة مستحقاته والمتمثلة فى الشرط الجزائي الذى بلغت قيمته 190 الف دولار وذلك بعد فسخ تعاقده من جانب الإدارة الحمراء.



كارتيرون

وكشف المصدر أن كارتيرون أبلغ بعض المقربين منه فى الأهلى أنه تلقى عدد من العروض التدريبية بعد ساعات من رحيله عن الأهلى أبرزها من سطيف الجزائري وأندية المصري والإسماعيلي إلا أنه رفضها جميعاً لحاجته للحصول على قسط من الراحة من ناحية ولضعف المقابل المادي المعروض عليه من ناحية أخرى.