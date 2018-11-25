شكرا لقرائتكم تشكيل المقاصة في مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة انبي ، التي تنطلق في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الاحد ، باستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 16 للدوري .

المقاصة وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد لخط الدفاع محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان لخط الوسط جون أنطوى في الهجوم.

أحمد عادل ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال. ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر ، حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة. ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاصة في مواجهة إنبى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .