شكرا لقرائتكم جروس في حيره بسبب الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك فى حيرة خلال الساعات الماضية بخصوص مركز قلب الدفاع فى مباراة الجونة غدا الاثنين ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جروس وتكمن حيرة جروس فى استمرار محمد عبد السلام بالدفاع الأبيض بجانب محمود علاء أو الاستعانة بمحمود دونجا لاعب الوسط فى هذا المركز . ويعد الاتجاه الأقرب بالنسبة للمدرب السويسرى هو استمرار عبد السلام فى التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالى لتعويض غياب محمود الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف .

شكرا لقرائتكم خبر عن جروس في حيره بسبب الدفاع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .