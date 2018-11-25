شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ وأزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي جلسة مطولة مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.



سيد عبد الحفيظ

وجاءت الجلسة للاطمئنان على اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية في مسابقة الدوري.

وغاب أزارو عن تدريبات الكرة اليوم، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط؛ بسبب تورم وجه القدم الذي حرمه أيضا من مران أمس.