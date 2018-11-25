شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير أيمن المقاصة يسابق الزمن للحاق بمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عصام صبحى، ظهير أيمن مصر المقاصة، التأهيل من الإصابة التى تعرض لها الأسبوع الماضى فى الأنكل خلال التدريب، والتى يغيب بسببها عن مباريات الفريق بداية من لقاء نجوم المستقبل الماضى فى الجولة الخامسة عشر للدورى.

وكان عصام صبحى قد تعرض لجذع فى أنكل القدم، ويحاول المقاصة تجهيزه للعودة للتدريب بعد مباراه إنبى واللحاق بمباراة طلائع الجيش فى الجولة السابعة عشر للدورى.

يذكر أن عصام صبحى انتقل فى بداية الموسم قادما من بتروجت إلى مصر المقاصة فى صفقة ثلاثية انتقل بمقتضاها طه عادل ومحمد دبش وعصام صبحى من بتروجت إلى مصر المقاصة.