شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تدريب سطيف والمصرى والإسماعيلى بعد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى، عروضاً رسمية لتدريب وفاق سطيف الجزائرى والمصرى والإسماعيلى فى مصر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل إدارة الأهلى، فإن العلاقة مع المدرب الفرنسى انتهت بشكل رسمى، بعد حصوله على كافة مستحقاته والمتمثلة فى الشرط الجزائى فى عقده، والذى بلغت قيمته 190 ألف دولار وذلك بعد فسخ تعاقده من جانب الإدارة الحمراء.

وكشف المصدر أن كارتيرون أبلغ بعض المقربين منه فى الأهلى أنه تلقى عدداً من العروض التدريبية بعد ساعات من رحيله عن الأهلى، أبرزها من سطيف الجزائرى وأندية المصرى والإسماعيلى، إلا أنه رفضها جميعاً لحاجته للحصول على قسط من الراحة من ناحية ولضعف المقابل المادى المعروض عليه من ناحية أخرى.