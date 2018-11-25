شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساند مصطفى فتحى "بلقاس" وش السعد عليه؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك بلفته طيبة خلال الأيام الماضية مع نادى بلقاس الذى يلعب بدورى القسم الثالث وشهد انطلاقة اللاعب فى ملاعب كرة القدم.

وحرص مصطفى فتحى على مساعدة ناديه القديم بطريقته الخاصة بعد إرسال أطقم ملابس للتدريبات وكذلك ترينجات، خاصة لكافة الفرق الرياضية بالنادى على نفقته الخاصة تعبيراً عن حبه وامتنانه لهذا النادى.



تدريبات فريق بلقاس

وبدأ مصطفى فتحى حياته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلقاس ومنها انتقل لنادى نبروه حيث لعب لديه لفترة قبل الانتقال لنادى الزمالك، بناءً على توصية من محمد صبرى نجم القلعة البيضاء الأسبق، حتى أصبح بالوقت الحالى أحد أهم اللاعبين المصريين.

وأشاد مسئولو نادى بلقاس بما فعله مصطفى فتحى، ووجه له مجلس الإدارة برئاسة محمد طلبة الشكر والامتنان، خاصة أن النجومية التى وصل لها اللاعب لم تجعله ينسى بدايته فى عالم كرة القدم ويطلب مساند وداعما لناديه الأصلى طوال الوقت.