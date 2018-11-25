شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يقود هجوم المقاصة أمام إنبى.. وعودة وحيد وفوافى للتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة إنبى، التي تنطلق فى الثالثة والربع عصر اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدورى.

وضم تشكيل المقاصة كلا من: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد لخط الدفاع، محمد تونى – صلاح ريكو – إيريك تراورى – باولن فوافى – محمد رمضان لخط الوسط، وجون أنطوى فى الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمود حمدى حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال.

ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافى بعد مشاركته مع منتخب مدغشق، حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم إف سى الجولة الماضية بالدورى، بينما يستمر غياب أحمد عبدالعزيز مودى للمباراة الثانية على التوالى للإصابة.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطة فى المركز الثالث بجدول الدورى.