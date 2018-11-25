شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو عن أزمة علاء عبد العال مع جماهير الزمالك: "سوء تفاهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسام باولو، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الداخلية، على أزمة علاء عبد العال مدرب الفريق والتى تطورت بعد مباراة الداخلية والزمالك، التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 15 من الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وقال باولو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن علاء عبد العال لم يقصد الإساءة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أنه رفع قميص فريق الداخلية، فى الوقت الذى اعتقدت فيه الجماهير البيضاء أنه رفع قميص الأهلي، ما أدى لتطور المشهد بعد ذلك.

واختتم باولو بأنه لم يخض مباراة الزمالك احتراماً للبند الذى وضعه مسئولو القلعة البيضاء فى عقده بعدم خوض مباريات أمام الزمالك.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 16 نقطة، بعد 14 مباراة خاضها الفريق، فاز في 4 مباريات وتعادل فى مثلها، وخسر 6 لقاءات أخرى.