شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة محمد زيدان بصحبة طفله الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على مساعدة زوجته فى تربية طفله، ونشر صورة على إنستجرام أثناء رضاعة الطفل. ونشر لاعب المنتخب السابق صورته مع نجله الرضيع وهو يطعمه وعلق عليها قائلا، "ربنا يخليك لينا.. و4 شهور من السعادة منذ ولادتك".

محمد زيدان ونجله

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