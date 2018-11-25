شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد يوسف يجهز مؤمن زكريا ببرنامج بدنى خاص فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع محمد يوسف، المدير الفنى للأهلي، برنامجا بدنيا خاصا لمؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر المقبلة، بعد تجميده طوال الفترة الماضية فى عهد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق. وأشرف محمد يوسف على تأهيل مؤمن زكريا على هامش مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى العام.

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