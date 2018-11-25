بعد تأجيلها.. موعد مباراة القرن بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الليلة في إياب نهائي "الليبرتادورس".. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

كتب: ضياء السقا

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، مع مباراة القرن بين عملاقي الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت، على ملعب "المونومينتال"، معقل الريفر، في إياب نهائي كأس الليبرتادورس.

وتأجلت مباراة إياب نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، الموازية لدوري أبطال أوروبا، من السبت إلى اليوم الأحد بعد تعرض حافلة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لاعتداء من قبل جماهير الغريم المحلي ريفر بلايت خلال توجهها إلى ملعب الأخير "مونيمونتال" لخوض اللقاء.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية إلى أن زجاج الحافلة تحطم ما أدى الى إصابة بعض لاعبي بوكا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.

وللمرة الأولى في التاريخ، يتقابل الفريقان وجها لوجه، في نهائي ليبرتادوريس، مما ينذر بسوبر كلاسيكو مثير للغاية، سيحظى باهتمام ومتابعة الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

المباراة ستحظى بتأمين على أعلى مستوى، بسبب الحماس المفرط من جانب الجماهير، واللاعبين في لقاء الديربي.

ولأول مرة في التاريخ، سينتقل «سوبر كلاسيكو» الأرجنتين، بين بوكا جونيورز وريفر بليت من كونه قمة محلية إلى قمة قارية، ليس هذا فحسب، فستكون المقابلة في نهائي كوبا ليبيرتادوريس، أمور تدعو كلها لانتظار مباراة قوية وشرسة، لفريقين يتميزان في الأساس بجماهير رائعة.

وصعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح في الإطاحة بـ”حامل اللقب” غريميو البرازيلي من الدور نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 2، ليستفيد ريفر بليت من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4 – 2 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة

ويُذاع اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية 2 (المفتوحة)

تردد قناة أبو ظبي 2 المفتوحة على النايل سات

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