فتنة غالي وخيانة الخطيب .. نائب رئيس الأهلي يخرج عن صمته ويرفض الاتهامات في خمس رسائل

كتب - محمد يسري مرشد: رفض العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، القائم بأعمال الرئيس الاتهامات الموجهة إلى المجلس الحالي موجهاً 5 رسائل فى ظهوره الإعلامي الأول فى العام الحالي: وتحدث العامري، فى تصريحات لراديو "9090" عن العديد من القضايا والملفات أهمها: 1- "البخل" فى دعم قطاع الكرة

أول الاتهامات التى طاردت مجلس الأهلي الحالي كانت "البخل" فى دعم قطاع الكرة، وهو ما رد عليه فاروق قائلاً: "منذ نهاية الانتخابات ونحن نعمل من أجل تنظيم العديد من الأمور في النادي خاصة المالية بعد تسلمنا النادي من المجلس السابق، عقدنا عددا...

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