مدرب الأهلي الجديد .. دياز الأقرب .. براجا يفرض نفسه .. وتونس وإسرائيل يقفان أمام الثنائى البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يسابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الزمن للاستقرار علي المدير الفني الجديد للأحمر لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة بعد اقالة الفرنسي باتريس كارتيرون لسوء النتائج.

وأسند الخطيب المفوض من المجلس الأحمر بإدارة ملف كرة القدم فى النادي مهمة الأشراف على الفريق الأول إلى محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة السابق مع إجراء تغييرات فى الجهاز الفني.

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وتلقي سيد عبد الحفيظ المكلف بمتابعة ملف كرة القدم العديد من السير الذاتية للمدربين بالإضافة إلى هيثم عرابي ومحمد فضل ثنائى لجنة التعاقدات فيما استطلع رأي مانويل جوزيه أيقونة الأهلي ومدربه السابق .



رامون دياز

قالت تقارير صحفية أرجنتينية إن الأهلي دخل فى مفاوضات مع مواطنها رامون دياز وطاقمه التدريبي للإشراف على تدريب الأهلي التى وصفته بـ "النادي الأكثر شعبية في مصر وملك الكؤوس الأفريقية".

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وجاءت الربط بين اسم دياز والأهلي بالتزامن مع إعادة متابعة إيمليانو نجل ومساعد رامون دياز لحساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وهو ما سبق وأن قام به أثناء مفاوضات الجانبين فى الصيف الماضي.

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وكان الأهلي قد رفض التعاقد مع دياز فى الصيف الماضى لتمسك المدرب بالتعاقد مع جهازاً معاوناً أجنبيا بالكامل وهو الأمر الذي لاقي رفضاً من الخطيب على عكس الفترة الحالية .



براجا



للمرة الأولي التقيا، الأهلي والمدير الفني البرازيلي أبل براجاً ، ففى كل مرة كان الأهلي يبحث فيها عن مدرب جديد كان البرازيلي يرتبط بعمل ويرفض الإخلال بعقده .

المدرب البرازيلي الذي يبلغ من العمر 66 ويمتلك سيرة ذاتية حافلة وشخصية قوية، هو صديق أيضاً لجوزيه وسبق وأن واجهه وهو يقود الأهلي بمونديال الأندية 2006 .

درب أكثر من 24 نادياً فى مسيرته محققا أكثر من 16 بطولة، معظم تجاربة محلية فى البرازيل وله تجربة فى البرتغال بريو آفي ومارسيليا الفرنسي إضافة لوجوده مع الجزيرة الإماراتي في ولاتين من 2008:2011 ثم عاد 2015 واستمر موسم فقط.



الثنائى البرتغالي "باولو"

مرة أخري عاد اسم البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني الحالي لمنتخب بوركينا فاسو إلى الظهور على مائدة الأهلي بالإضافة إلى مواطنه باولو سوزا ويبلغ عمر الثنائى 49 عاماً .

دوارتي الذى يلقب بـ "مورنيو" أفريقيا سبق وأن طرح عدة مرات لتدريب الأهلي أولها فى نوفمبر 2010 لخلاف حسام البدري قبل تتجه إدارة حسن حمدي على عودة مانويل جوزيه .

وسبق وأن تولي دوراتي تدريب منتخبي الجابون وبوركيا فاسو الذى عاد اليه ، ونادي لومان الفرنسي بالإضافة إلى تدريب الصفاقسي التونسي .

وبحسب صحيفة الصباح التونسية فأن الإتحاد التونسي دخل في مفاوضات جادة مع المدرب لتديب نسور قرطاج خلفاً للمدرب المقال فوزي البنزرتي وهو ما يمثل عقب أمام الأهلي.

باولو سوزا البرتغالي الأخر يتوفق بشكل كاسح على دوراتي فى سيرته الذاتية التى تحتوي على تجارب قوية ومميزة فى أوروبا.

وسبق لسوزا العمل تحت قيادة مانويل جوزيه أيقونة الأهلي ومدربه السابق فى البرتغال إلا أنه تفوق على استاذه فى مسيرته التدريبية.

وعمل سوزا مدربا عاماً فى المنتخب البرتغالي عام 2008 بالإضافة إلي توليه تدريب ليستر سيتي وكوينز بارك رينجرز وسوانزي سيتي فى انجلترا وبازل فى سويسرا وفيورنتينا فى إيطاليا وعمل تحت قيادته محمد صلاح وأحمد حجازي .

ويبقى فقط تدريب سوزا لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي العقبة التى تمنعه من الوجود فى مصر حيث عمل مدرباً فى الفريق بموسم 2013-2014.

وحقق سوزا الدوري المجري مع فيديوتون والسوبر المجري مرتين بالإضافة إلى فوزه مع بازل بالدوري السويسري مرة والدوري الإسرائيلي مرة .